Во всех российских школах и колледжах 27 августа пройдут учения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Совместные учения Минпросвещения и МЧС пройдут во всех российских колледжах и школах 27 августа, сообщил на совещании у президента министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы уделяем большое внимание безопасности и 27 августа совместно с МЧС проведем большие тренировочные учения для всех образовательных учреждений", - сказал он.

По его словам, в новом учебном году в школы пойдут 18,5 млн учеников. Нововведениями этого года станут предметы труда и Основ безопасности и защиты Родины.