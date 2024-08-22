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Памфилова не одобрила предложение снизить минимальный возраст избирателей до 16 лет

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова не поддержала предложение снизить минимальный возраст избирателей в стране до 16 лет и отметила, что в таком возрасте подростки не готовы нести ответственность за свой выбор. Она заявила об этом на форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь.События".

"Возраст 16 лет - это один из тех возрастов, когда человек очень сильно поддается влиянию (...). (Требуется) большая работа по поводу формирования некоего мировоззренческого иммунитета, мировоззренческого стержня", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, важно из всего объема информации "выбирать то, что нужно, сопоставлять, обдумывать, анализировать". Памфилова отметила, что для этого требуется определенная подготовка.

"На мой взгляд, пока наши ребята в 16 лет не готовы нести ответственность за свой выбор, поскольку они очень поддаются влиянию (...) Я считаю, что рано", - заявила Памфилова.

Росмолодежь Центризбирком Элла Памфилова
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