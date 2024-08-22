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Почти 1,4 тыс. машин ждут досмотра у Крымского моста после второго за сутки перекрытия движения

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам на Крымском мосту в четверг днем выросли суммарно с двух сторон почти до 1,4 тыс. автомобилей после того, как мост был во второй раз перекрыт более чем на час. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"18:00. В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 980 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается примерно в два часа, со стороны Керчи - около трех часов.

В четверг утром движение автотранспорта по Крымскому мосту было приостановлено примерно на 45 минут и возобновилось в 11:20. Во второй раз за сутки движение перекрывалось с 16:29 до 17:41.

Крым Крымский мост
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