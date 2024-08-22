Сотрудники МЧС и мирные жители пострадали в ДНР в результате обстрелов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников МЧС и 10 мирных жителей пострадали в четверг в результате обстрелов со стороны украинских сил в Донецкой народной республике.

Как сообщила в четверг пресс-служба МЧС России, в Донецке пострадали пять сотрудников ведомства, которые в Петровском районе тушили вызванный попаданием взрывоопасного предмета пожар в многоквартирном доме.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 10 мирных жителей пострадали в результате обстрелов в регионе с начала суток. Среди пострадавших дети. "На данный момент всего в регионе сегодня пострадали 10 мирных жителей", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.