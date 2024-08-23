Иркутский авиазавод готов выпускать до 36 самолетов МС-21 в год

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Выпуск до 36 самолетов МС-21 в год планируется на Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО "Яковлев" ), сообщил гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский в ходе посещения авиапредприятия в Иркутске в пятницу.

"Производственные мощности на сегодняшний день рассчитаны на 36 самолетов в год. Контракт первый заключен и получен аванс от лизинговой компании на 18 самолетов МС-21", - сказал Богинский.

По его словам, пассажировместимость и компоновка машины зависит от заказчиков. "У нас заказчик базовый - это группа компаний "Аэрофлот". Соответственно, после того как самолет поступит в серию, бесспорно, будет продолжаться работа по расширению условий его эксплуатации", - уточнил гендиректор авиазавода.

Производство МС-21 ведется на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" (входит в ОАК). Старт серийного выпуска машины ожидается в 2025 году, ранее сроки несколько раз переносились. Изначально лайнер создавался в международной кооперации. После введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.