ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россиянин, готовивший теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержан в Карачаево-Черкесии, сообщает УФСБ России по КЧР в пятницу.

Сообщается, что он действовал по заданию одной из запрещенных на территории России украинских террористических группировок.

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого при проведении оперативных мероприятий. У него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и средства коммуникации.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Горсуд Черкесска отправил фигуранта под стражу на 2 месяца.