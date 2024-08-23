Поиск

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Россиянин, готовивший теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержан в Карачаево-Черкесии, сообщает УФСБ России по КЧР в пятницу.

Сообщается, что он действовал по заданию одной из запрещенных на территории России украинских террористических группировок.

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого при проведении оперативных мероприятий. У него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и средства коммуникации.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней).

Горсуд Черкесска отправил фигуранта под стражу на 2 месяца.

ФСБ Черкесск КЧР Карачаево-Черкесия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ оценили потери ВСУ на курском направлении за время боев в 5,1 тыс. человек

Трех пострадавших в волгоградской ИК-19 положили в реанимацию

ФСИН инициировала проверку в связи с захватом заложников в Волгоградской колонии

Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

Пять обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы получили до девяти лет колонии

Осужденный пожизненно серийный убийца из Москвы признался еще в пяти эпизодах

Керченская паромная переправа приостановила работу

Керченская паромная переправа приостановила работу

В Красноярском крае нашелся гидросамолет, с пилотом которого была потеряна связь

Депутаты Госдумы предложили возобновить кешбэк за путевки в детские лагеря

ФАС выявила признаки нарушений ритейлеров ограничения 25%-й доли в регионах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });