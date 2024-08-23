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Швыдкой предложил вернуть открытые репетиции в театрах

Он также отметил, что театрам придется вернуться к вопросу доступности билетов для "трудовой интеллигенции"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Возвращение открытых бесплатных генеральных репетиций в театрах может помочь с решением проблемы доступности театров для зрителей, которым сейчас не всегда доступны билеты; недоступность билетов для студентов и "трудовой интеллигенции" плохо влияет на театры, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Всегда были генеральные репетиции в театрах, на которые пускали публику. И вот устраивать 2-3 таких прогона с публикой, это бесплатно, какая-то часть публики может прийти. Надо об этом все равно говорить. Потому что, если не будет студенчества, преподавателей школ и вузов, если не будет, как раньше говорили, "трудовой интеллигенции", а будут только люди, которые могут позволить себе купить билет за 25 тыс., а это минимальное количество людей, это очень плохо для театров", - сказал Швыдкой во время лекции, отвечая на вопрос о ценах на билеты и возможности сделать их более доступными для большинства граждан.

Швыдкой также отметил, что вопрос ценообразования в театрах очень болезненный и к нему придется возвращаться, "потому что, если мы хотим иметь публику качественную, то надо делать цены на билеты, доступные для учителей, инженеров, пенсионеров, студентов". Также, по мнению Швыдкого, необходимо менять подход к оценке деятельности театров, сейчас ее эффективность определяется доходностью.

Михаил Швыдкой
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