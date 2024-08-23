Смоленская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после ремонта с модернизацией

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Смоленская область включила первый энергоблок в сеть после окончания ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

"На Смоленской АЭС завершен ремонт энергоблока №1 с элементами модернизации (...) Сейчас все три энергоблока Смоленской АЭС работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Энергоблок был отключен на ремонт 1 июня текущего года.

Сообщается, что за время ремонта на энергоблоке выполнено более 600 работ. Помимо регламентных произведены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации оборудования, произведена замена импульсно-предохранительных клапанов на трубопроводах редуцированного пара, модернизирована система управления электронасосов. Кроме того, отремонтированы первый и второй генераторы, цилиндры высокого давления, возбудители генераторов и другое.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.