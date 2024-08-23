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В РФ утвердили нормы обеспечения сотрудников УИС оружием и спецсредствами защиты

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило нормы обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы оружием, боеприпасами к нему и специальными средствами индивидуальной защиты для постоянного ношения и хранения.

Соответствующее распоряжение, датированное 17 августа, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно утвержденным нормам, сотрудники УИС обеспечиваются пистолетом калибра 9 мм со специальным снаряжением, двумя снаряженными магазинами, аэрозольным распылителем, электрошоковым устройством, бронежилетом всех классов защиты, защитным шлемом всех классов защиты.

Модели оружия, боеприпасов и специальных средств определяются из числа состоящих на вооружении (снабжении) учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ.

"Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете, и без выделения дополнительных бюджетных ассигнований", - говорится в распоряжении.

ФСИН Правительство РФ
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