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Боевую часть украинской ракеты "Точка-У" обезвредили спасатели в Курской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили взрывоопасную часть украинской ракеты в Курской области, сообщает ведомство.

"При обследовании местности спасателями была найдена боевая часть ракеты "Точка-У", запущенная ВСУ по территории Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был обнаружен на одном из объектов инфраструктуры.

Чтобы извлечь боеприпас, пиротехникам пришлось откопать котлован и отыскать все взрывоопасные элементы ракеты. По завершению работ ракета была вывезена и уничтожена на полигоне.

Кроме того, пиротехники проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Это позволило работникам газового хозяйства начать работы по восстановлению газоснабжения населённых пунктов.

За все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
МЧС России Курская область
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