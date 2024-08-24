Боевую часть украинской ракеты "Точка-У" обезвредили спасатели в Курской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили взрывоопасную часть украинской ракеты в Курской области, сообщает ведомство.

"При обследовании местности спасателями была найдена боевая часть ракеты "Точка-У", запущенная ВСУ по территории Курской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был обнаружен на одном из объектов инфраструктуры.

Чтобы извлечь боеприпас, пиротехникам пришлось откопать котлован и отыскать все взрывоопасные элементы ракеты. По завершению работ ракета была вывезена и уничтожена на полигоне.

Кроме того, пиротехники проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. Это позволило работникам газового хозяйства начать работы по восстановлению газоснабжения населённых пунктов.

За все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов.