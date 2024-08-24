Туман в аэропорту Ижевска вызвал задержки рейсов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - График выполнения рейсов нарушился из-за тумана в аэропорту Ижевска в субботу, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников.

"Сегодня ночью и утром в аэропорту Ижевска был туман (видимость 400 м при необходимых 1200 м), существенно нарушился график выполнения рейсов", - написал он в своем телеграм-канале.

Синельников уточнил, что рейс из Сочи вынужден был уйти на аэродром в Уфу, рейс из Санкт-Петербурга задержался на пять с половиной часов.

По его словам, для сокращения задержек рейсы до Москвы будут выполняться на самолетах Як-42.

Как уточнил Синельников, "нормализация графика выполнения рейсов - сегодня к вечернему рейсу в Москву".