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Два человека пострадали при столкновении катеров в Нижнем Новгороде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два катера столкнулись в Нижнем Новгороде, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в своем телеграм-канале.

На борту судов находилось семь человек, двое из них получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, катера Bayliner и Larson столкнулись около 00:30 мск в акватории Волги.

Проверка проводится по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что столкновение двух маломерных судов произошло в районе стрелки Оки и Волг.

СКР Нижний Новгород
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