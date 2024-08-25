Два человека пострадали при столкновении катеров в Нижнем Новгороде

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Два катера столкнулись в Нижнем Новгороде, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в своем телеграм-канале.

На борту судов находилось семь человек, двое из них получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, катера Bayliner и Larson столкнулись около 00:30 мск в акватории Волги.

Проверка проводится по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что столкновение двух маломерных судов произошло в районе стрелки Оки и Волг.