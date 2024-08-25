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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 13:30

Умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга скончался на 92-м году жизни, сообщил в воскресенье холдинг "Высокоточные комплексы".

"Всю трудовую жизнь Олег Иванович посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое сегодня является частью холдинга "Высокоточные комплексы", - говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Как отметили в холдинге, Мамалыга принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК ("Шмель", "Малютка"), тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У", "Искандер-М").

Олег Мамалыга холдинг "Высокоточные комплексы" Искандер-М
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