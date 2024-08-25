Путин заслушал доклады командующих, решающих задачи в приграничной зоне с Украиной

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин накануне поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в воскресенье в пресс-службе главы государства.

Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности, сказали в пресс-службе.