Леса горят на площади 18,1 тыс. га в Туве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На утро понедельника на землях лесного фонда Тувы действует 30 лесных пожаров на общей площади 18 тыс. 193 га, сообщает правительство республики.

"Три из них локализовано на площади 60,4 га в Шагонарском, Чаданском и Тоджинском лесничествах.Действуют очаги на территории Тес-Хемского, Тоджинского, Пий-Хемского, Тандинского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского районов", - говорится в сообщении.

На тушении задействованы 403 человека и 61 единица техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу со стихией ведут более 140 сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской и Томской областей и Республики Хакасия. В Тандинском районе в борьбе со стихией задействован самолет-амфибия МЧС России Бе-200.

Как сообщалось, с 17 августа в республике действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим предполагает полный запрет на посещение лесов.