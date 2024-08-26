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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

На подлете к Ярославлю уничтожен беспилотник, пытавшийся атаковать НПЗ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении беспилотника, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

"Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Евраев добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ярославская область
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