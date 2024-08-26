Замглавы ПАО "Россети Сибирь" арестован по подозрению во взяточничестве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" по инвестиционной деятельности Игорь Павлов арестован в Красноярске по подозрению в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Железнодорожным районным судом Красноярска Павлову И.В., заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "Россети Сибирь", подозреваемому в получении взятки через посредника в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 20 октября 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

"Интерфаксу" не удалось оперативно получить комментарий в пресс-службе компании.

"Россети Сибирь" осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.