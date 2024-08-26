Военные сообщили об отражении атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские войска в Курской области отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.

По информации министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Российские военные за сутки нанесли удары по 12 украинским бригадам в районе 16 населенных пунктов в Сумской области, заявили в министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное", - говорится в сообщении.

По словам военных, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь территории РФ.

В Минобороны РФ заявили, что ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный Курской области.