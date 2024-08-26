Правительство обдумает возможность продлить образовательную программу "Архитекторы.рф"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит возможность продления образовательной программы профессионального развития "Архитекторы.рф" до 2030 года, заявил на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" премьер-министр Михаил Мишустин.

На форуме он пообщался с участниками этой программы, а они попросили Мишустина продлить ее до 2030 года.

"Я проговорю с нашими коллегами, чтобы мы продлили эту программу, - сказал премьер-министр. - Мы в 2021 году уже принимали такое решение. Я абсолютно уверен, что оно было правильным. Те наработки, та предметная часть, которую на сегодняшний день освоили учащиеся и выпускники программы "Архитекторы.рф", нельзя упускать".

Программа "Архитекторы.рф" нацелена на специалистов в области архитектуры, градостроительства и государственного управления. Она действует с 2018 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и финансируется АО "ДОМ.РФ" по поручению президента. В 2021 году программа была продлена до 2024 года. В этом году проходит обучение шестой поток архитекторов.

Мишустин заметил, что программа стала знаковой, а ее выпускники помогают создавать современную и красивую городскую архитектуру.

Выпускники программы рассказали главе правительства о своих проектах и успехах. В их числе был главный архитектор города Саров. Мишустин заметил, что недавно там был.

"Город очень чистый, аккуратный. То, какими темпами там ведут работы, связанные с восстановлением, в том числе, исторических храмов, не может не восхищать", - сказал премьер-министр.

Кроме того, ему рассказали о проекте, который планируется реализовать в городе Богданович Свердловской области - "Детская столица Урала". Мишустин предложил привлекать к этому проекту и юных горожан. "Ребята могут быть хорошей опорой. Они настолько серьезно начинают принимать во всем участие. Это такая классная обратная связь, чтобы взрослые понимали, чем осчастливить детей", - сказал глава правительства.

Завершая встречу, Мишустин пожелал молодым архитекторам успехов и удачи. "Делайте нашу родину еще краше, еще красивее, чтобы исторические места, исторические поселения были в первую очередь интересны для людей. Чтобы туда туристы со всех уголков страны приезжали, из ближнего и дальнего Зарубежья, из дружественных стран", - сказал он.