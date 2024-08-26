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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:32

Путин поручил обеспечить финансирование терробороны из федерального бюджета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование из федерального бюджета местных подразделений территориальной обороны указанных регионов. Перечень поручений, сформулированных после совещания о ситуации в приграничье, опубликован на сайте Кремля.

Финансирование таких подразделений будет определяться, исходя из их численности. На совещании о федеральном финансировании террориториальной обороны попросили губернаторы регионов.

Кроме того, правительство должно "обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации".

Еще одно поручение касается оперативной помощи трем областям в подготовке к отопительному сезону, включая при необходимости дополнительное финансирование.

Также правительству поручается обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Владимир Путин правительство Курская область Брянская область Белгородская область
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