Путин поручил обеспечить финансирование терробороны из федерального бюджета

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской и Курской областей обеспечить финансирование из федерального бюджета местных подразделений территориальной обороны указанных регионов. Перечень поручений, сформулированных после совещания о ситуации в приграничье, опубликован на сайте Кремля.

Финансирование таких подразделений будет определяться, исходя из их численности. На совещании о федеральном финансировании террориториальной обороны попросили губернаторы регионов.

Кроме того, правительство должно "обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации".

Еще одно поручение касается оперативной помощи трем областям в подготовке к отопительному сезону, включая при необходимости дополнительное финансирование.

Также правительству поручается обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.