"Россети Ленэнерго" во II квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" во II квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 8,3 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 6,7%, до 27 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 25,8%, составив 15,6 млрд рублей.

В январе-июне 2024 года компания получила 18,99 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка возросла на 12,2%, до 60,1 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 24,4% - до 33,1 млрд рублей.

Операционные расходы в первом полугодии повысились на 4,5%, до 40 млрд рублей, операционная прибыль увеличилась в 1,4 раза, до 22 млрд рублей.

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения.

Основной акционер компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).