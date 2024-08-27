Минобороны РФ заявило о ночном ударе по объектам на Украине

Сообщается о взятии под контроль Орловки в ДНР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили о нанесении минувшей ночью группового удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым комплексом "Кинжал", по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

В ведомстве заявили, что все назначенные цели поражены.

Российские военные в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Орловка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение четырем бригадам ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой народной республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены семь украинских контратак. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили: до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три единицы артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, группировки "Запад" и "Восток" улучшили положение, группировка "Юг" заняла более выгодные позиции.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов" (запрещена в РФ - ИФ), 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Когуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", - сказано в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции четыре ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer и 31 беспилотник ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах, говорится в сводке.

По данным Минобороны России, всего с начала СВО уничтожены 640 самолетов, 283 вертолета, 30 564 беспилотника, 575 ЗРК, 17 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 425 боевых машин РСЗО, 13 690 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 262 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

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