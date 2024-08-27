Рябков заявил о причастности США к нападению Украины на Курскую область

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Последствия причастности США к нападению Украины на Курскую область могут быть более тяжелыми, чем были до сих пор, и в Вашингтоне знают, о чем идет речь, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом, они наблюдаются. И американские коллеги знают, о чем мы ведем речь", - сказал он журналистам в Москве.

"Хотел бы сказать, что эскалационный курс Вашингтона становится все более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено. Аналогичных подходов придерживается их клиентура в Киеве. Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те которые они уже испытывают", - подчеркнул Рябков.

"Они знают, где и в каких сферах мы реагируем в практическом плане. Это тоже является предметом обсуждений, которые периодически имеют место, в том числе на высоких уровнях между Москвой и Вашингтоном", - сказал замглавы МИД РФ.