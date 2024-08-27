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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Суд вынес приговор участнику хакерской группы, похитившей у банков почти 170 млн рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Басманный районный суд Москвы приговорил к 6 годам колонии участника хакерской группы, похищавшей средства банков, Антона Екименко, сообщает во вторник столичная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве.

Екименко признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

"На основе компьютерных программ, предназначенных для проведения платежных поручений с использованием сети Интернет, они (члены группы - ИФ) создали "административную панель" (автоматизированное программное средство), позволяющую формировать и отправлять дистанционно в кредитно-финансовые учреждения сведения о подложных технических авторизационных реверсивных операциях, то есть транзакциях отмены прямых операций, и управляли ею", - сказали в прокуратуре.

Деньги банков похищались "путем ввода и модификации компьютерной информации, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах".

Всего, по данным ведомства, с июля 2014 г. по ноябрь 2014 г. хакерами было похищено в трех банках свыше 168 млн рублей.

"Ранее приговором суда ряд участников преступного сообщества приговорены к различным срокам лишения свободы", - отметили в прокуратуре.

Там добавили, что в период судебного разбирательства Екименко скрывался от органов правосудия, он был объявлен в розыск.

После его задержания в 2022 году производство по уголовному делу было возобновлено.

Москва Антон Екименко
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