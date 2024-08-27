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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Маршруты эвакуации жителей из приграничных с Украиной районов прикрыли от БПЛА

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Силовые структуры обеспечили прикрытие от беспилотников маршрутов движения транспорта в ходе эвакуации граждан из опасных районов рядом с границей РФ и Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"Подразделениями Минобороны во взаимодействии с другими силовыми структурами обеспечена безопасность и прикрытие от беспилотных летательных аппаратов маршрутов движения транспорта в ходе эвакуации граждан из опасных районов", - сказал Гаджимагомедов в ходе заседания Координационного совета по вопросам обеспечения безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

"Оперативно решены поступившие от администрации губернатора Курской области вопросы в части обеспечения строителей батальонных районов обороны средствами бронезащиты, а также выделение специалистов для настройки аппаратуры связи и развертывания радиосети", - заявил он.

Минобороны Курская область Белгородская область
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