Температура воздуха выше нормы прогнозируется почти по всей территории РФ в ближайшие дни

В трех регионах РФ будут заморозки, а на северо-востоке Якутии выпадет снег

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Средняя температура в регионах России в ближайшие семь дней будет около и выше нормы, в некоторых регионах температура будет на 7 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить в принципе о территории нашей страны, то оказывается, что средняя температура на ближайшие 7 дней везде положительная (выше нормы - ИФ). И на европейской территории, и на азиатской. Но интенсивность температурного фона разная", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на европейской территории России в ближайшие дни везде температура будет выше нормы, напомнив, что в каждом регионе нормы отличаются.

Так, как отметил Вильфанд, в Ленинградской области температура будет выше нормы на 5 градусов и будет в диапазоне плюс 24 - плюс 27 градусов. В Мурманской области в период с 30 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 7 градусов, в диапазоне плюс 19 - плюс 23 градуса. В Псковской области прогнозируется до плюс 28.

В центральном федеральном округе, в частности, в Тверской и Московской областях, температура будет на 5-7 градусов выше нормы, в диапазоне плюс 25 -плюс 30 градусов. На юге ЦФО - в Тамбовской, Орловской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Курской областях - температура прогнозируется на 6-9 градусов выше нормы, максимальные значения - плюс 27 - плюс 33 градуса.

В Южном федеральном округе, а именно в Красноярской крае и в Ростовской области, температура на 5-8 градусов выше нормы и будет в диапазоне плюс 33 - плюс 36 градусов. При этом, как уточнил Вильфанд, в южных регионах погода прогнозируется сильно неустойчивой - сохранятся мощное облакообразование и сильные осадки. "Они привели к тому, что уже на черноморском побережье подтопления. Этот период продолжится. В Краснодарском крае сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с. Это опасное явление", - отметил он.

Предварительно из-за того, что такую погоду определяет циклон, который стационарен, изменений в погоде в ближайшие дни не ожидается, добавил синоптик.

ЖАРКАЯ ПОГОДА И ЗАМОРОЗКИ НА АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ

Вильфанд также сообщил, что в ближайшие дни очень теплая погода, по прогнозам, сохранится на севере Урала, затем там температура чуть понизится на 4-5 градусов, но все равно будет около нормы. Очень теплая погода по отношению к норме отмечается в центральных и северных районах Красноярского края, где температура около плюс 20 градусов.

На юге западной Сибири, которая считается самой густонаселенным районом азиатской части страны, в Омской, Томской, Новосибирской областях, температура будет близкой к обычной и на 1-2 градусов выше - до плюс 19 - плюс 24 градусов.

"Единственный регион, где температура будет около и на 1 градус ниже нормы - это самый северо-восток России - Чукотка", - добавил Вильфанд.

Также он сообщил, что в нескольких регионах страны прогнозируются заморозки.

"Заморозки уже распространяются. Они не только в Магаданской области и на Чукотке, но и даже на северо-востоке Якутии. И там пройдет уже и снег - заморозки до минус 3 - минус 6 и заметный снег. Он, конечно, растает", - резюмировал Вильфанд.