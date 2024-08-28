Эксперты отобрали критические технологии в здравоохранении

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Экспертное сообщество отобрало критические технологии для здравоохранения в сфере генетики, исследований аутоиммунных заболеваний, биоинформатики, заявила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме "Технопром-2024" в Новосибирске в среду.

"Уже из 588 предложенных разработок, которые предоставили нам научно-образовательные организации нашей страны в рамках критических технологий, уже 174 предварительно одобрены, а остальные переданы для дальнейших разработок в Минобрнауки, чтобы найти дальнейшее подтверждение", - сказала она.

В целом Россия имеет задел в научном и кадровом потенциале для реализации критических технологий, отметила замминистра.

В перечне критических технологий, продемонстрированных Семеновой в презентации во время выступления, - генетические технологии для создания тест-систем диагностики заболеваний и выявления мутаций, биоинформатика, превентивная и персонализированная медицина, клеточная и тканевая биоинженерия и т.д.

Семенова также заявила, что потребность в дополнительных квалифицированных кадрах в фармацевтической и медицинской промышленности составляет десятки тысяч человек.

"Коллеги оценили потребность в специалистах при 130 тыс. работающих в 2023 году дополнительно в 31 тыс. лиц с высшим образованием и 19 тыс. - со средним профессиональным образованием", - сказала замглавы Минздрава.