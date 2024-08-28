За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Россией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ночь на среду дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Воронежской областью и четыре - над Ростовской, сообщили в Министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены двенадцать украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области", - заявили в ведомстве.

Ранее о четырех украинских дронах, сбитых в ночь на среду, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.