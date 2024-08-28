Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над Россией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В ночь на среду дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Воронежской областью и четыре - над Ростовской, сообщили в Министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены двенадцать украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Ростовской области", - заявили в ведомстве.

Ранее о четырех украинских дронах, сбитых в ночь на среду, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Воронежская область Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Работа аэропорта Казани временно ограничена

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Досрочное голосование на выборах стартует в Курской области и Севастополе

Акционеры Qiwi утвердили смену названия компании на NanduQ

Что произошло за день: вторник, 27 августа

Военная операция на Украине

Ранения за время эвакуации в Курской области получили 11 детей

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

В Москве и европейской части России до конца августа будет жарко

Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Путин поручил астраханскому губернатору срочно заняться проблемой обмеления Каспия

Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров "Роснано" по делу о растрате

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });