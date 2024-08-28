Военные РФ сообщили об уничтожении ангара с РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России в среду заявило об уничтожении РСЗО HIMARS армии Украины в Сумской области.

"В районе н.п. Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США", - сказано в сообщении.

По информации министерства, в результате удара авиационной бомбой уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении выявленной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сказали в ведомстве.

Минобороны России в среду опубликовало кадры, на которых наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ.