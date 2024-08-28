В Кремле понимают опасения Трампа угрозы третьей мировой войны из-за действий ВСУ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Кремле с пониманием относятся к заявлению кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что вылазка ВСУ в Курской области может спровоцировать третью мировую войну, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такие вылазки как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть и в этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться", - сказал он.

Песков отметил, что "многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт и напрямую вовлечены в этот конфликт".