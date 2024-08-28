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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Военные РФ сообщили, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 380 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили до 380 человек и 30 единиц бронетехники, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, заявили в Минобороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей", - говорится в сообщении.

"Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили до 7 тыс. военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортера, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей и 51 артиллерийское орудие.

Также были уничтожены и поражены 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок ЗРК, десять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одна РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

Минобороны РФ ВСУ Курская область
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