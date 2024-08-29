Патрушев проведет в Петербурге совещание по подготовке кадров для судостроения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности, сообщили в его аппарате.

"Отдельное внимание будет уделено основным подходам к определению кадровой потребности и формированию системы подготовки кадров. Темой обсуждения станет научно-методическое и ресурсное обеспечение образовательной деятельности", - отмечается в сообщении.

"В обсуждении проблематики примут участие представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, компаний, промышленных предприятий, ректоры вузов, осуществляющих обучение студентов по судостроительному профилю", - говорится в релизе.