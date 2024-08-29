Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Патрушев проведет в Петербурге совещание по подготовке кадров для судостроения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в четверг проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности, сообщили в его аппарате.

"Отдельное внимание будет уделено основным подходам к определению кадровой потребности и формированию системы подготовки кадров. Темой обсуждения станет научно-методическое и ресурсное обеспечение образовательной деятельности", - отмечается в сообщении.

"В обсуждении проблематики примут участие представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, компаний, промышленных предприятий, ректоры вузов, осуществляющих обучение студентов по судостроительному профилю", - говорится в релизе.

Санкт-Петербург Морская коллегия РФ Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белгородские власти отселяют жителей четырех приграничных населенных пунктов

Что произошло за день: среда, 28 августа

ЧС регионального характера ввели в четырех районах Самарской области из-за гибели посевов

Военная операция на Украине

Пять БПЛА атаковали Кировскую область

Аэропорты Татарстана возобновили прием и отправку рейсов

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Песков счел искажением реальности сообщения о принуждении призывников служить по контракту в Курской области

В Кремле сейчас не видят предпосылок для мирных переговоров с Украиной

Военная операция на Украине

Взят под контроль населенный пункт Камышевка в ДНР

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов

Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });