Военные РФ взяли под контроль Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России в четверг сообщило о взятии под контроль села Стельмаховка в Луганкой народной республике.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской народной республики, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Корское и Серебрянка Донецкой народной Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того войска группировки "Центр" взяли под контроль населённый пункт Николаевка на территории Донецкой народной республики.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населённый пункт Николаевка Донецкой народной республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.