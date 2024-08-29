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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

В Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ на курском направлении составили 7450 человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 400 военнослужащих, всего за время боевых действий - почти 7,5 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 7450 военнослужащих, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин, 227 автомобилей, 52 артиллерийское орудие, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе: четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, за сутки на данном участке пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

ВСУ Минобороны
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