В Архангельской области планируют создать новую верфь и центр компетенций в судостроении

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает вопрос создания головного центра компетенций по судостроению в Архангельской области с участием Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК).

Соответствующее поручение министерству дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба правительства.

Предполагается, что центр компетенций может быть сформирован на базе создаваемого в регионе межвузовского кампуса "Арктическая звезда".

В рамках встречи глава Цыбульский также представил свои предложения по строительству новой верфи на острове Ягры в Северодвинске.

"Потребность в создании на Северо-Западе России новой верфи для строительства арктического флота крайне высока, и Архангельская область является одним из регионов, заинтересованных в реализации такого проекта на своей территории", - отмечается в сообщении кабмина.