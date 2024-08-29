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Правительство РФ направило 750 млн руб. на развитие информсистем Минсельхоза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило 750 млн рублей на развитие информационных систем Минсельхоза.

Соответствующее распоряжение было подписано 28 августа и размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, 40 млн рублей предназначены на развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде, 180 млн рублей - на развитие информсистемы в области семеноводства сельхозрастений, 30 млн рублей - на развитие федеральной государственной информсистемы оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, 500 млн рублей - на развитие комплексной информсистемы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельхозпроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий, направляемых на поддержку АПК.

Как сообщалось, закон о создании государственной информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (ИС ЦС АПК) был принят в 2021 году. Оператором системы был определен Минсельхоз или по его решению подведомственное ему федеральное государственное учреждение. Предполагалось, что система начнет работать с 1 января 2025 года, потом срок был перенесен на 1 марта 2026 года. В июле этого года был принят закон, который позволяет Минцифры с 1 сентября 2024 года приступить к созданию для Минсельхоза государственной ИС ЦС АПК.

Минсельхоз
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