Холдинг "Ростеха" сообщил о поставках БМП-3 и БМД-4М по гособоронзаказу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - АО "Курганмашзавод" направил заказчику партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М в рамках гособоронзаказа, сообщил холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростеха")

"Все машины оснащены комплектами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие машин от атак БПЛА с воздуха, а также бортовой проекции от кумулятивных боеприпасов. Также техника получила устройства радиоэлектронной борьбы", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Там заявили, что дополнительная защита поставляется в комплекте с машинами и монтируется в подразделениях, это позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах.

"За семь месяцев 2024 года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022-го. В текущем году в рамках поставленных задач "Курганмашзавод" выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком", - сообщили "Высокоточные комплексы".