Против экс-игрока "Локомотива" Алиева возбуждено дело о призывах к терроризму

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В отношении бывшего футболиста "Локомотива" Александра Алиева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета России.

"По данным следствия, не позднее 30 августа 2024 года Алиев публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена", Алиев объявлен в розыск.

Алиев - украинский футболист родом из Хабаровска. В 2010 году он выступал за "Локомотив", в 2014-2015 гг. - за "Анжи".