Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Против экс-игрока "Локомотива" Алиева возбуждено дело о призывах к терроризму

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В отношении бывшего футболиста "Локомотива" Александра Алиева возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета России.

"По данным следствия, не позднее 30 августа 2024 года Алиев публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена", Алиев объявлен в розыск.

Алиев - украинский футболист родом из Хабаровска. В 2010 году он выступал за "Локомотив", в 2014-2015 гг. - за "Анжи".

Александр Алиев СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов ожидает роста ВВП России в 2024 г. на уровне 3,9%

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

Кремль на фоне будущего визита Путина в Монголию не беспокоится в связи с признанием ею МУС

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

В сентябре 40 регионов РФ из-за погоды будут подвержены риску лесных пожаров

Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь прививок в 2026 г.

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ

В России изучат возможность привлечения искусственного интеллекта к проверке ЕГЭ
Задержание Павла Дурова во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Больше половины россиян уверены в необоснованности обвинений Дурову во Франции

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

Из РФ выдворят 120 мигрантов из стран СНГ и Африки после рейда в Подмосковье

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.

"Роснефть" в I полугодии добыла 131,3 млн т н.э.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });