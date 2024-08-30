Умер бывший руководитель Росморречфлота Джиоев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев умер после тяжелой продолжительной болезни, сообщил Росморречфлот.

Джиоев возглавлял Росморречфлот с августа 2022 года до апреля 2024 года. До этого он был заместителем руководителя агентства.

Джиоев родился в 1977 году, в 1998 году окончил МГУ, позже - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В 1999-2010 годах он работал в коммерческом секторе. В 2011 году он пришел на работу в Росморречфлот в качестве заместителя начальника управления - начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году возглавил управление экономики и финансов агентства.