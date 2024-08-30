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Бархатный сезон на Черном море в этом году будет дольше обычного

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Продолжительность бархатного сезона в этом году на черноморском побережье будет дольше обычного, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22 градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Черного моря преобладал антициклон и поверхность моря прогрелась сильно", - сказал он.

Он также уточнил, что в Крыму бархатный сезон продлится чуть меньше - до начала октября.

Крым Гидрометцентр Роман Вильфанд Черное море
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