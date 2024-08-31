Директора Центра международного сотрудничества отправили под домашний арест

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества, обвиняемую в организации незаконной миграции.

"Постановлением суда Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября с установлением определенных запретов и ограничений", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Попова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (получение взятки; организация незаконной миграции).