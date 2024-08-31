Более 2,8 млрд руб. направят на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году, на их поддержку будет направлено более 2,8 млрд рублей.

"Гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений", - сообщается в субботу на сайте кабмина.

Перечень получателей грантов своим распоряжением утвердил премьер РФ Михаил Мишустин. Среди них Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.

Список грантополучателей был определен советом, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2023 году.

Распоряжением утверждены и размеры самих грантов - от 93 млн до 250 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

Научно-образовательные центры мирового уровня - инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель - выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.