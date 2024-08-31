Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Кирово в ДНР

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кирово в Донецкой народной республике и продолжают продвижение вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что нанесены удары по четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба (ДНР), в зоне действия группировки отражено семь контратак украинских сил.

"Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М101 производства США",- заявили в ведомстве.

"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи, "Западная" и "Восточная" - улучшили положение.

"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

В зоне действий группировки вооруженные силы Украины потеряли до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, семь гаубиц, боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов, сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской народной республики, Григоровка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ", - сказано в сообщении.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, российские военные уничтожили шесть полевых складов боеприпасов ВСУ, сказали в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в министерстве.

По его данным, здесь ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

"Подразделениями группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области", - сообщает военное ведомство.

Потери армии Украины, по данным Минобороны, на этом участке составили до 125 военнослужащих и два автомобиля.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Нестерянка Запорожской области, Казацкое, Садовое Херсонской области и города Херсон", - заявили в министерстве.

Здесь потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества, сказали в Минобороны.

Российские военные сообщили, что сбили в зоне СВО четыре ракеты ATACMS, шесть управляемых авиационных бомб Hammer, шесть реактивных снарядов Vampire и 48 украинских беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сообщили военные.