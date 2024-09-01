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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Более десяти беспилотников уничтожено в Воронежской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в воскресенье утром об уничтожении свыше десяти беспилотных летательных аппаратов.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более десяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы.

Воронежская область ПВО беспилотники
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