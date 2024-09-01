Беспилотник уничтожен на подлете к Ярославлю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об уничтожении беспилотника в небе над регионом.

"На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. На месте его падения разрушений и пострадавших нет", - написал Евраев в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

Он сообщил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия.

"При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112", - говорится в сообщении.