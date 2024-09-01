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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Три человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Армавире

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ДТП с участием трех грузовиков и легковой машины произошло в Армавире, все находящиеся в легковом "Мерседесе" погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня в Армавире на трассе "Кавказ" водитель грузового "КАМАЗа" допустил (...) столкновение с тремя автомобилями "Камаз" , "Мерседес" и "Камаз" которые стояли перед светофором. В результате ДТП легковой "Мерседес" оказался зажатым между двумя грузовиками "Камаз" , погибли водитель и два пассажира иномарки", - говорится в сообщении.

Главк уточнил, что пострадал виновник ДТП - водитель КАМАЗа.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц)", - сообщили в ведомстве.

Армавир ДТП КАМАЗ
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