Минобороны РФ получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский авиазавод (входит в ОАК в составе "Ростеха") изготовил и передал министерству обороны РФ очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

"Новосибирский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

"Сегодня эти самолеты очень востребованы в войсках. Именно они применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые показали высокую эффективность в зоне СВО. Госкорпорация понимает высокую потребность заказчика в данных самолетах, поэтому в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", - приводятся в релизе слова первого замглавы "Ростеха" Владимира Артякова.

В госкорпорации отметили, что самолеты изготовлены в рамках производственной программы текущего года и прошли комплекс наземных и летных испытаний.

"Предприятия ОАК в срок и в полном объеме выполняют обязательства по гособоронзаказу. Мы постоянно совершенствуем производственные процессы на наших заводах, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска и увеличение объемов производства", - отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.