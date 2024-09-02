Средняя выплата в ОСАГО в июле превысила прошлогодний показатель на 22%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Средняя выплата в ОСАГО в июле 2024 года на 22% превысила аналогичный показатель в июле 2023 года и достигла рекордных 111,8 тыс. рублей против 96,3 тыс. рублей, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

При этом за семь месяцев с начала 2024 года общая средняя выплата оказалась на уровне 96,3 тыс. руб., что превышает показатель за тот же период 2023 года на 13% (он был на уровне 85,6 тыс. рублей).

"Средняя выплата в ОСАГО продолжает расти. Одновременно средняя премия снижается, в июле 2024 года она составила 7 528 рублей, что меньше на 4% в сравнении с таким же периодом прошлого года, или на 7% по сравнению с началом этого года", - приводится в сообщении комментарий президента РСА Евгения Уфимцева.

Общие сборы по ОСАГО за 7 месяцев текущего года достигли 187,7 млрд рублей, общие выплаты - 117 млрд рублей.