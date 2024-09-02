Лавров не видит необходимости бартера в торговле с Китаем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Необходимости в бартерных схемах в торговле с Китаем пока нет, хотя в таких схемах нет ничего предосудительного, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С Китаем бартерные схемы? Я не вижу в них необходимости. Хотя в них нет ничего предосудительного, если это удобно и позволяет не зависеть от банковских переводов, которые США и их союзники пытаются всячески пресекать, то почему бы и нет", - сказал министр, выступая в МГИМО по случаю Дня знаний, отвечая на вопрос студента о возможности введения бартерных схем в торговлю с Китаем.

Как отметил министр, у России и КНР 95% торговли обслуживается в рублях и юанях.

При этом, как подчеркнул Лавров, "у нас с Китаем отношения на самом высоком уровне за всю историю их существования".