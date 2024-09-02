Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Скучное в ДНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взял под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Скучное Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве в понедельник.

Там отметили, что нанесены удары по украинским силам в районе населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой народной республики.

"Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - отметили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что удары также наносились по местам сборки и хранения беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. "Все назначенные объекты поражены", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Российские группировки войск "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, отметили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское (ДНР), а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей и шесть единиц артиллерийского вооружения.

"За сутки уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы", - заявили в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

Российские военные в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили ведомстве.

"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новая Сечь Сумской области была обнаружена замаскированная позиция дивизиона ЗРК "Бук-М1" ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, после проведения доразведки и подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением.

В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "Бук-М1", транспортной машины ЗРК "Бук-М1" с контейнерами ЗУР, пуско-заряжающей установки ЗРК "Бук" и подвижного командного пункта с личным составом дивизиона, заявили в Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиции украинского дивизиона ПВО в Сумской области.

Более 20 реактивных снарядов и 30 беспилотников были сбиты за сутки в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве в понедельник.